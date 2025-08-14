Кудерметова вышла в четвертый круг «тысячника» в Цинциннати

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила датчанку Клару Таусон в третьем круге турнира в Цинциннати — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Игра длилась 2 часа 44 минуты. Первоначально встреча должна была пройти в ночь с 12 на 13 июля в 4.15 по московскому времени, но ее перенесли на вечер среды из-за грозы. Уже по ходу матча игра была прервана на матчболе Кудерметовой из-за дождя, однако через пару часов спортсменки доиграли встречу.

За игру россиянка 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 9. На счету ее соперницы 8 эсов, 6 «двойных» и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертом круге «тысячника» Кудерметова сыграет против польки Магды Линетт.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Клара Таусон (Дания, 16) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4