Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

14 августа, 00:58

Кудерметова вышла в четвертый круг «тысячника» в Цинциннати

Алина Савинова
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила датчанку Клару Таусон в третьем круге турнира в Цинциннати — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Игра длилась 2 часа 44 минуты. Первоначально встреча должна была пройти в ночь с 12 на 13 июля в 4.15 по московскому времени, но ее перенесли на вечер среды из-за грозы. Уже по ходу матча игра была прервана на матчболе Кудерметовой из-за дождя, однако через пару часов спортсменки доиграли встречу.

За игру россиянка 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 9. На счету ее соперницы 8 эсов, 6 «двойных» и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертом круге «тысячника» Кудерметова сыграет против польки Магды Линетт.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Клара Таусон (Дания, 16) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Вероника Кудерметова
Читайте также
Первый полет истребителя Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года
На Западе раскрыли судьбу украденных Миндичем денег
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
Средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над территорией России
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    Пожелаю тебе побольше таких заек в жизни. И, даже, исключительно таких. Ты будешь среди этих "красоток" весьма органично смотреться, больной на головушку уродец.:grin:

    14.08.2025

  • 678ugu

    Ну здесь она польку еще может пройти, а там посмотрим...

    14.08.2025

  • 678ugu

    А у тебя хрюльник можно сказать симпатичный и кому-то нравится? Старый и тупой. А Клара такая зайка...

    14.08.2025

  • Николай Шибаев

    Приятная очень неожиданность

    14.08.2025

  • pupkin-221

    Очень жалко Веронику, проср@ла свое счастье, могла бы быть первой ракеткой мира, играй с нормальной командой - тренером, кардио, психологом. Но все эти роли забрал муж-альфонс Сергей, который полный профан в теннисе, поэтому и такие результаты !

    14.08.2025

  • pupkin-221

    Молодец Вероника ! Но зная ее непостоянный характер, вангую вылет в первом-втором круге на US Open ! (тем более Вероника в первые 32 все еще не входит, значит будет неудобной)

    14.08.2025

  • Алехандрохорс

    Вероника отчаянный боец. Давно такого за ней не было. Уж как, даже с травмой, Клара упиралась, но дожала такой рваный третий сет и победу не упустила. Просто браво. Неожиданно, но очень приятно.)

    14.08.2025

  • hant64

    До чего уж неприятная эта Таусон, ну просто противно смотреть на неё, внешне имею ввиду. И с этой своей травмой вымучила всю Веронику - даже если бы смогла каким-то чудом выиграть третий сет, ходя на одной ноге, то всё равно бы ведь снялась с матча с Линетт. Нет же, будет упираться до конца, и зачем? По травме вроде бы призовые выплачивают за этот матч, так зачем быть такой упёртой? И усугублять себе проблему перед US Open? Но Кудерметова молодец, сделала то, что должна была, но на тае всё было повешено после неудачного начала. Но смогла, а в третьем сете Клара уже всё, просто на массаже валялась весь сет. Здоровья ей, конечно, и безусловно.

    14.08.2025

  • Иван Л.

    Да молодец, чего там! А то кролик зарвался)

    14.08.2025

    • Остапенко проиграла Бронцетти в третьем круге турнира в Цинциннати

    Соболенко обыграла Манейро и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости