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22 февраля 2025, 19:58

Мирра Андреева стала победительницей «тысячника» в Дубае

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир WTA 1000 в Дубае.

В решающем матче 17-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Дании Кларой Таусон — 7:6 (7:1), 6:1. Матч длился 1 час 47 минут.

За игру россиянка 6 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету ее соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Для Андреевой это второй титул в карьере и первый на турнире уровня WTA 1000. Благодаря победе в «тысячнике» Мирра поднимется на 9-е место в мировом рейтинге и станет первой ракеткой России.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Мирра Андреева (Россия, 12) — Клара Таусон (Дания) — 7:6 (7:1), 6:1

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Теннис
Мирра Андреева
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