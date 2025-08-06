Таусон обыграла Киз и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Датская теннисистка Клара Таусон выиграла у американки Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира в Монреале — 6:1 6:4.

Матч длился 1 час 13 минут. 22-летняя датчанка подала 5 раз навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 0).

Следующая соперница Таусон определится в матче Элина Свитолина (Украина) — Наоми Осака (Япония).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Клара Таусон (Дания, 16) — Мэдисон Киз (США, 6) — 6:1 6:4