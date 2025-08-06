Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

6 августа, 02:32

Таусон обыграла Киз и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Евгений Козинов
Корреспондент
Клара Таусон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Датская теннисистка Клара Таусон выиграла у американки Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира в Монреале — 6:1 6:4.

Матч длился 1 час 13 минут. 22-летняя датчанка подала 5 раз навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 0).

Следующая соперница Таусон определится в матче Элина Свитолина (Украина) — Наоми Осака (Япония).

Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Клара Таусон (Дания, 16) — Мэдисон Киз (США, 6) — 6:1 6:4

Источник: Сетка турнира в Монреале
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Читайте также
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • 678ugu

    Что же ты Лену недолюбливаешь? То что она высокая, молодая и красивая, а ты старый, маленький, страшный, да еще и глупый?

    06.08.2025

  • hant64

    Да я тоже не всегда с явным негативом пишу про Лену, просто недолюбливаю её. Но если она играет с любой хохлушкой, сам понимаешь, за кого я поболею, если смотреть буду.

    06.08.2025

  • f0rz

    Да я чет и не подумал что это клон, хотя учитывая нормальный комментарий про Рыбакину какое-то подозрение шевельнулось)

    06.08.2025

  • hant64

    Не поощряй этого чмошника фифку, клонировавшего мой ник, не общайся с ним. Просьба, если что. Просто пускай всегда себя чувствует уродом, каким он, собственно, и является.

    06.08.2025

  • f0rz

    Это будет интересный матч, одна лидер сезона по эйсам, вторая в тройку вроде входит, ну в пятерку точно. А вообще Клара впечатляет конечно, ну и т.к. Мирра вылетела, то можно вздохнуть свободно и забрать турнир.

    06.08.2025

  • hаnt64

    Хочется надеяться, что Таусон и Рыбакина встретятся в финале...

    06.08.2025

  • pavsar

    Что за пауза была в 1м сете при 41 и 30-0? Что-то на трибунах случилось?

    06.08.2025

    • Рахимова стала финалисткой квалификации турнира в Цинциннати

    Осака переиграла Свитолину и вышла в полуфинал турнира в Монреале

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости