Блинкова проиграла Таусон в четвертьфинале турнира в Линце

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пройти в полуфинал турнира WTA 500 в Линце.

В 1/4 финала турнира 83-я ракетка мира проиграла представительнице Дании Кларе Таусон со счетом 4:6, 3:6. Девушки провели на корте 1 час 46 минут.

Блинкова 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету 39-й ракетки мира Таусон 9 эйсов, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

В полуфинале соревнования Таусон сыграет с Даяной Ястремской.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Клара Таусон (Дания, 8) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:3

Даяна Ястремская (Украина, 5) — Мария Саккари (Греция, 3) — 7:5, 6:0