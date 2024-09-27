Гауфф вышла в третий круг турнира в Пекине
Американка Коко Гауфф обыграла француженку Клару Бюрель во втором круге турнира в Пекине — 7:5, 6:3.
Матч длился 1 час 42 минуты.
6-я ракетка мира вышла в третий круг и встретится с британкой Кэти Бултер.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Коко Гауфф (США, 4) — Клара Бюрель (Франция) — 7:5, 6:3
Наоми Осака (Япония) — Юлия Путинцева (Казахстан, 21) — 3:6, 6:4, 6:2
Кэти Волынец (США) — Марта Костюк (Украина, 14) — 7:5, 6:3
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