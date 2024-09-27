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Сегодня, 18:18

Гауфф вышла в третий круг турнира в Пекине

Руслан Минаев
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Американка Коко Гауфф обыграла француженку Клару Бюрель во втором круге турнира в Пекине — 7:5, 6:3.

Матч длился 1 час 42 минуты.

6-я ракетка мира вышла в третий круг и встретится с британкой Кэти Бултер.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Коко Гауфф (США, 4) — Клара Бюрель (Франция) — 7:5, 6:3

Наоми Осака (Япония) — Юлия Путинцева (Казахстан, 21) — 3:6, 6:4, 6:2

Кэти Волынец (США) — Марта Костюк (Украина, 14) — 7:5, 6:3

Кори Гауфф
Марта Костюк
Наоми Осака
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