Киз стала третьей американкой, одержавшей более 100 побед на «тысячниках»

Пятая ракетка мира теннисистка Мэдисон Киз стала третьей американкой, одержавшей более 100 побед на турнирах категории WTA 1000.

В третьем кргуе турнира в Мадриде 30-летняя Киз обыграла россиянку Анну Калинскую со счетом со счетом 7:5, 7:6 (7:3). По количеству побед Киз уступает только сестрам Винус (112) и Серене (148) Уильямс.

В следующем круге она сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Эмма Наварро (США).