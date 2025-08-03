Теннис
3 августа, 22:00

Киз победила Мухову и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Монреале

Руслан Минаев

Американка Мэдисон Киз стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA 1000 в Монреале.

В четвертом круге 8-я ракетка мира победила чешку Каролину Мухову (14-я ракетка) со счетом 4:6, 6:3, 7:5. Матч длился 2 часа 20 минут.

Киз за выход в полуфинал встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Клара Таусон (Дания).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мэдисон Киз (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия, 11) — 4:6, 6:3, 7:5

Каролина Мухова
Мэдисон Кис
  • Иван Л.

    Как по мне, то Мэд ондна из реальных фаврориок надвигающегося юсопена. Играет с, кучей ошибокк, мучается, но набирает и побеждает. И, наверное, еще прибавит

    03.08.2025

