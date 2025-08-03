Киз победила Мухову и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Монреале
Американка Мэдисон Киз стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA 1000 в Монреале.
В четвертом круге 8-я ракетка мира победила чешку Каролину Мухову (14-я ракетка) со счетом 4:6, 6:3, 7:5. Матч длился 2 часа 20 минут.
Киз за выход в полуфинал встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Клара Таусон (Дания).
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Мэдисон Киз (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия, 11) — 4:6, 6:3, 7:5
Новости