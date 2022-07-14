Китайско-российский дуэт Синьюнь/Панова вышел в полуфинал турнира в Лозанне
Китайско-российский дуэт Хань Синьюнь/Александра Панова обыграл британок Алисия Барнетт/Оливия Николлс в четвертьфинале парного турнира WTA в Лозанне (Швейцария) — 7:5, 6:7 (5:7), 10:7.
Следующим соперником китайско-российского дуэта станет победитель пар Анна Калинская/Ралука Олару (Россия/Румыния) — Ольга Данилович/Кристина Младенович (Сербия/Франция).
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Хань Синьюнь/Александра Панова (Китай/Россия) — Алисия Барнетт/Оливия Николлс (Великобритания) — 7:5, 6:7 (5:7), 10:7
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