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Сегодня, 17:23

Китайско-российский дуэт Синьюнь/Панова вышел в полуфинал турнира в Лозанне

Руслан Минаев
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Китайско-российский дуэт Хань Синьюнь/Александра Панова обыграл британок Алисия Барнетт/Оливия Николлс в четвертьфинале парного турнира WTA в Лозанне (Швейцария) — 7:5, 6:7 (5:7), 10:7.

Следующим соперником китайско-российского дуэта станет победитель пар Анна Калинская/Ралука Олару (Россия/Румыния) — Ольга Данилович/Кристина Младенович (Сербия/Франция).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Хань Синьюнь/Александра Панова (Китай/Россия) — Алисия Барнетт/Оливия Николлс (Великобритания) — 7:5, 6:7 (5:7), 10:7

Теннис
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