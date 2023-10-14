Китаянка Юэ вышла в финал турнира WTA в Сеуле
Китаянка Юань Юэ стала первой финалисткой турнира WTA в Сеуле.
В полуфинале 25-летняя теннисистка обыграла американку Эмину Бектас — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 30 минут.
В финале Юэ сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Янина Викмайер (Бельгия).
Сеул (Корея)
Турнир WTA Hana Bank Korea Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Юань Юэ (Китай) — Эмина Бектас (США) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2
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