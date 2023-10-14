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Сегодня, 11:08

Китаянка Юэ вышла в финал турнира WTA в Сеуле

Руслан Минаев
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Китаянка Юань Юэ стала первой финалисткой турнира WTA в Сеуле.

В полуфинале 25-летняя теннисистка обыграла американку Эмину Бектас — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 30 минут.

В финале Юэ сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Янина Викмайер (Бельгия).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Hana Bank Korea Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Юань Юэ (Китай) — Эмина Бектас (США) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2

Теннис
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