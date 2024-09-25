Китаянка Чжан Шуай прервала рекордную серию поражений

Китаянка Чжан Шуай прервала рекордную серию из 24 поражений. В матче первого круга на турнире категории WTA 1000 в Пекине она обыграла американку Маккартни Кесслер со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Ее следующей соперницей будет американка Эмма Наварро.

До сегодняшнего дня Шуай последнюю победу одержала над американкой Мэдисон Бренгл в январе 2023 года в Лионе. Это антирекорд не только среди WTA, но и ATP-тура.