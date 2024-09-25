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Сегодня, 15:56

Китаянка Чжан Шуай прервала рекордную серию поражений

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Китаянка Чжан Шуай прервала рекордную серию из 24 поражений. В матче первого круга на турнире категории WTA 1000 в Пекине она обыграла американку Маккартни Кесслер со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Ее следующей соперницей будет американка Эмма Наварро.
До сегодняшнего дня Шуай последнюю победу одержала над американкой Мэдисон Бренгл в январе 2023 года в Лионе. Это антирекорд не только среди WTA, но и ATP-тура.
Турнир WTA 1000 в Пекине завершится 6 октября.
Теннис
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