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Сегодня, 19:06

Китаянка Чжан Шуай победила украинку Ястремскую в финале турнира в Лионе

Иван Шитик
Корреспондент

Китаянка Чжан Шуай, занимающая 64-е место в рейтинге WTA, взяла верх над 140-й ракеткой мира Даяной Ястремской из Украины в финале соревнований в Лионе.

За 1 час 48 минут матча Чжан по два раза подала навылет и допустила двойную ошибку, реализовав пять брейк-пойнтов. Даяна сделала шесть эйсов и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 239 477 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Чжан Шуай (Китай, 8) — Даяна Ястремская (Украина, WC) — 3:6, 6:3, 6:4

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