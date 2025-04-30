Теннис
30 апреля, 15:55

Свентек обыграла Кис в четвертьфинале турнира в Мадриде

Камила Абдурахманова
корреспондент

Польская теннисистка Ига Свентек выиграла у Мэдисон Кис из США в четвертьфинале турнира в Мадриде — 0:6, 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 46 минут. Свентек за игру сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У Кис — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Свентек в полуфинале встретится с победителем матча Мирра Андреева — Коко Гауфф.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 2) — Мэдисон Кис (США, 5) — 0:6, 6:3, 6:2

Теннис
Ига Свентек
Мэдисон Кис
