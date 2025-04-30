Свентек обыграла Кис в четвертьфинале турнира в Мадриде
Польская теннисистка Ига Свентек выиграла у Мэдисон Кис из США в четвертьфинале турнира в Мадриде — 0:6, 6:3, 6:2.
Матч длился 1 час 46 минут. Свентек за игру сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У Кис — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
Свентек в полуфинале встретится с победителем матча Мирра Андреева — Коко Гауфф.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 2) — Мэдисон Кис (США, 5) — 0:6, 6:3, 6:2
