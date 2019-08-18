Кис обыграла Кенин на турнире в Цинциннати и в финале встретится с Кузнецовой

Американка Мэдисон Кис в полуфинале домашнего турнира в Цинциннати одержала победу над соотечественницей Софией Кенин — 7:5, 6:4. Мэдисон совершила 14 эйсов, тогда как ее соперница лишь 1.

В финале 16-я сеяная встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 643 736 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Мэдисон Кис (США, 16) — София Кенин (США) — 7:5, 6:4