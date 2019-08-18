Кис обыграла Кенин на турнире в Цинциннати и в финале встретится с Кузнецовой
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Американка Мэдисон Кис в полуфинале домашнего турнира в Цинциннати одержала победу над соотечественницей Софией Кенин — 7:5, 6:4. Мэдисон совершила 14 эйсов, тогда как ее соперница лишь 1.
В финале 16-я сеяная встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 643 736 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Мэдисон Кис (США, 16) — София Кенин (США) — 7:5, 6:4