Кис и Пуиг вышли в полуфинал турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка Мэдисон Кис обыграла Слоан Стивнес в четвертьфинале турнира WTA в Чарльстоне - 7:6 (8:6), 4:6, 6:2. В полуфинале она встретится с пуэрто-риканкой Моникой Пуиг, которая победила Дэниэлл Коллинз.
В другой паре встретятся Петра Мартич (Сербия) и Каролин Возняцки (Дания).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мэдисон Кис (США, 8) - Слоан Стивенс (США, 1) - 7:6 (8:6), 4:6, 6:2
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - Дэниэлл Коллинз (США, 11) - 6:3, 6:2
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