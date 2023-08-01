Кирстя вышла во второй круг турнира в Вашингтоне и сыграет с Самсоновой
Румынская теннисистка Сорана Кирстя обыграла хорватку Петру Мартич в первом круге турнира WTA в Вашингтоне (США) — 6:3, 7:6 (15:13).
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Кирстя сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Мартич 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
Во втором круге турнира Кирстя сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Сорана Кирстя (Румыния) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:3, 7:6 (15:13)
Новости