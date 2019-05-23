Кирстя обыграла Стоянович и вышла в полуфинал турнира в Нюрнберге

Румынская теннисистка Сорана Кирстя обыграла сербку Нину Стоянович (4:6, 6:4, 6:2) в 1/4 финала турнира в Нюрнберге (Германия). Матч продолжался два часа и восемь минут.
В полуфинале Кирстя сыграет с победительницей пары Юлия Путинцева (Казахстан) - Анна-Лена Фридзам (Германия).
Нюрнберг (Германия)
Турнир WTA NURNBERGER Versicherungscup 2019
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Сорана Кирстя (Румыния) - Нина Стоянович (Сербия, Q) - 4:6, 6:4, 6:2
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