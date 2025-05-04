Калинская стала победительницей парного турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анна Калинская и румынка Сорана Кирстя выиграли парный турнир категории WTA 1000 в Мадриде.

В финале соревнований дуэт победил еще одну россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс — 6:7 (10:12), 6:2, 12:10. Матч длился 2 часа 17 минут.

За игру Калинская и Кирстя один раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Кудерметовой и Мертенс ни одного эйса, 7 «двойных» и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Титул в Мадриде стал четвертым для 26-летней Калинской на уровне WTA в парном разряде.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Сорана Кирстя/Анна Калинская (Румыния/Россия) — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — 6:7 (10:12), 6:2, 12:10