Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

4 мая, 18:58

Калинская стала победительницей парного турнира в Мадриде

Алина Савинова
Анна Калинская.
Фото AFP

Российская теннисистка Анна Калинская и румынка Сорана Кирстя выиграли парный турнир категории WTA 1000 в Мадриде.

В финале соревнований дуэт победил еще одну россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс — 6:7 (10:12), 6:2, 12:10. Матч длился 2 часа 17 минут.

За игру Калинская и Кирстя один раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Кудерметовой и Мертенс ни одного эйса, 7 «двойных» и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Титул в Мадриде стал четвертым для 26-летней Калинской на уровне WTA в парном разряде.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Сорана Кирстя/Анна Калинская (Румыния/Россия) — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — 6:7 (10:12), 6:2, 12:10

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Читайте также
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Don2

    На приём к венерологу записана на завтра

    05.05.2025

  • Из Алматы

    Ага. В нвоостной ленте РБК ещё проще заголовок: "Российская теннисистка выиграла престижный турнир в Мадриде в парах". Внутри - конечно, подробнее.

    05.05.2025

  • Из Алматы

    А, ну да, может быть, уже подзабыл.

    05.05.2025

  • Forz

    Там не мастерс был, а пятихатка

    05.05.2025

  • hant64

    Молодец, Савинова, ну просто беспроигрышный заголовок - в случае победы другой пары, победила бы Кудерметова:slight_smile:

    04.05.2025

  • Я из Волгограда

    А они как-то по другому должны были написать? Всё правильно написали румынские СМИ, Кирстя выиграла парник. Тут ведь как - кто выигрывает в финале, тот выигрывает и титул. Кирстя в финале выиграла. Вместе с Анной Калинской. Турнир так и называется - парный. Самая старейшая спортивная газета Румыниии, Gazeta Sporturilor, основанная ещё в 1924 году, так и написала: "Сорана Кирстя и Аннна Калинская чемпионы в Мадриде! Первый титул за более чем 4 года для румынки".

    04.05.2025

  • Александр Иванов

    не верю, что кто нибудь, когда нибудь весь матч смотрел пары, их же не дают по ТВ , значит в ТФ.. не верю.. Ну и в румынских СМИ написали, что Кирстя выиграла парник

    04.05.2025

  • Из Алматы

    В прошлый раз Анна играла в финале "тысячника" вместе с Патрицией Хон, и они тоже веселились. Но, похоже, слишком бесшабашно. Кырстя всё-таки поспокойнее, и собраннее. Вполне возможно, что с Сораной у Анны будет более стабильная игра. И мы часто будем видеть в полуфиналах и финалах россиянок, учитывая и Андрееву со Шнайдер, и Данилину с Хромачёвой, и тех же Веронику с Мертенс.

    04.05.2025

  • Из Алматы

    Анну - с почином! Пусть и парный, но всё-таки первый титул, взятый на "тысячнике". А содранные коленки, возможно, ей лишь помогли. Обычно ей не хватает спортивной злости, а тут, похоже, эмоции стимулировали играть в нужном тонусе. Так что даже лидировавшая в другой паре Вероника, будучи опытнейшей парницей, во втором сете дала сбой. Ну, а супертайбрейк, понятно, что - во многом "качельная" лотерея.

    04.05.2025

  • Иван Л.

    Давно не смотрел пары, ну в таком объёме - почти весь матч! :zany_face: Надо сказать не пожалел, весёлый матч был! Победили те, кто больше улыбался и кайфовали от игры. Молодцы девчёнки! зы: приятно видеть Анютку в хорошем настроении) Грохнулась, она правда, в конце первого сета весьма так конкретно. Финальный гвоздь Калинка вколотила прям от души)

    04.05.2025

    • Винус Уильямс дебютирует в качестве эксперта на ТВ на «Ролан Гаррос»

    Андреева и Александрова остались в восьмерке чемпионской гонки WTA

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости