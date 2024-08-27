Кирьос поинтересовался, для чего команда Синнера взяла с собой в тур запрещенный препарат

Австралийский теннисист Ник Кирьос задался вопросом, для чего команда первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера взяла с собой в тур запрещннный препарат.

«Думаю, что есть серая зона в том, что значит «запрещено в любое время». Почему его команда везет с собой запрещенное вещество, которое, как мы знаем, совершенно не нужно в спорте, — это уже другой вопрос», — цитирует Кирьоса ESPN.

Ранее сообщалось, что в марте нынешнего года итальянец сдал два положительных допинг-теста на наличие в организме клостебола. Несмотря на оправдание по делу о допинге, Синнер лишится призовых и рейтинговых очков за «мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.