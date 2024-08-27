Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:36

Кирьос поинтересовался, для чего команда Синнера взяла с собой в тур запрещенный препарат

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Австралийский теннисист Ник Кирьос задался вопросом, для чего команда первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера взяла с собой в тур запрещннный препарат.

«Думаю, что есть серая зона в том, что значит «запрещено в любое время». Почему его команда везет с собой запрещенное вещество, которое, как мы знаем, совершенно не нужно в спорте, — это уже другой вопрос», — цитирует Кирьоса ESPN.

Ранее сообщалось, что в марте нынешнего года итальянец сдал два положительных допинг-теста на наличие в организме клостебола. Несмотря на оправдание по делу о допинге, Синнер лишится призовых и рейтинговых очков за «мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.

Ник Кирьос
Янник Синнер
1
1
Читайте также
Судейские ошибки в матчах 6-го тура РПЛ
Выбор Ящерицы. Колонка Казанского — о самом удивительном тренере в истории АПЛ
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Почему беспредел судей постоянно оправдывают, но их атакуют все в РПЛ
В прокуратуре Парижа заявили о предъявлении Дурову обвинений в 12 преступлениях
Спецназ Росгвардии с ФСБ обследовал бункер украинских боевиков на «Азовстали»
Популярное видео
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
US Open 2024 — расписание и результаты 27 августа (мужчины): матчи Медведева, Хачанова, Синнера и Алькараса
Рублев победил Уайлда в первом круге US Open
Рублев получил предупреждение за ругательство в матче против Уайлда на US Open
Алькарас рассказал о своем самом большом страхе на корте
Синнер заявил, что у него низкие ожидания от US Open
«Надеюсь, ни одному игроку не придется пройти через это». Синнер продолжает оправдываться
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
US Open 2024 — расписание и результаты 27 августа (мужчины): матчи Медведева, Хачанова, Синнера и Алькараса
Старт Медведева, Мирры Андреевой, Шнайдер и Хачанова. Онлайн-трансляция US Open
US Open 2024 — результаты 26 августа (женщины): Касаткина и Эрика Андреева вышли во второй круг
Джокович, Соболенко и Рублев вышли во второй круг. Онлайн-трансляция US Open
Соболенко обыграла австралийку Хон на старте US Open-2024
US Open 2024 — результаты 26 августа (мужчины): Рублев обыграл Уайлда, Джокович победил Албота
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александрова и Потапова поднялись на четыре позиции в чемпионской гонке WTA
Новости
RSS RSS
Все новости