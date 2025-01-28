Кудерметова проиграла в первом круге турнира в Сингапуре

Российская теннисистка Полина Кудерметова потерпела поражение от австралийки Кимберли Биррелл в матче первого круга турнира в Сингапуре — 3:6, 2:6.

Матч длился 1 час 2 минуты. 21-летняя россиянка подала 5 раз навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 9).

Следующая соперница Биррелл определится в матче Рената Сарасуа (Мексика) — Хэйли Баптист (США).

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA Singapore Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — Полина Кудерметова (Россия, 5) — 6:3, 6:2