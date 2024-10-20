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Сегодня, 07:11

Биррелл сыграет с Ламенс в финале турнира в Осаке

Евгений Козинов
Корреспондент
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Австралийская теннисистка Кимберли Биррелл переиграла японку Аои Ито в полуфинале турнира в Осаке — 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 15 минут.

В финале австралийка сыграет против голландки Сюзан Ламенс, которая победила француженку Диан Парри — 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open

Призовой фонд 267 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кимберли Биррелл (Австралия, Q) — Аои Ито (Япония, Q) — 6:4, 6:3

Сюзан Ламенс (Нидерланды, Q) — Диан Парри (Франция, 7) — 6:2, 6:4

Теннис
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