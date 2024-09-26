Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA в Пекине
Российская теннисистка Камилла Рахимова прошла во второй круг турнира WTA в Пекине (Китай).
В первом круге спортсменка победила австралийку Кимберли Бирелл в двух сетах — 6:2, 6:4.
Матч продолжался 1 час и 37 минут. Рахимова сделала 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 11 брейкпойнтов. У Бирелл 2 эйса, 4 двойных ошибки и 3 из 5 реализованных брейкпойнтов.
Во втором круге турнира в Пекине Рахимова сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова (Россия, LL) — Кимберли Биррелл (Австралия, Q) — 6:2, 6:4
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