Самсонова не смогла выйти в полуфинал парного турнира в Цинциннати

Россиянка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Цинциннати.

В четвертьфинале теннисистки уступили дуэту Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия, 6) со счетом 4:6, 1:6.

Киченок и Перес за выход в финал встретятся с победительницами матча Кэтрин Макнелли/Линда Носкова (США/Чехия) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 2).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия, 6) — Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — 6:4, 6:1