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Киченок и Ниномия выиграли в финале парного разряда WTA

14:55
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Украинка Людмила Киченок и японская теннисистка Макото Ниномия обыграли в финале WTA в Великобритании американку Кэролайн Доулхайд и австралийку Сторм Сандерс (6:4, 6:7 (3:7), 10:8).

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Nottingham Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония, 3) — Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия, 2) — 6:4, 6:7 (3:7), 10:8

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Виктория Кравченко все материалы автора
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