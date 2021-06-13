Киченок и Ниномия выиграли в финале парного разряда WTA
14:55
Украинка Людмила Киченок и японская теннисистка Макото Ниномия обыграли в финале WTA в Великобритании американку Кэролайн Доулхайд и австралийку Сторм Сандерс (6:4, 6:7 (3:7), 10:8).
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA Nottingham Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Финал
Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония, 3) — Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия, 2) — 6:4, 6:7 (3:7), 10:8
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