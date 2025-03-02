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2 марта 2025, 04:01

Кесслер обыграла Миннен и вышла в финал турнира в Остине

Сергей Разин
корреспондент

Американская теннисистка Маккартни Кесслер в полуфинале турнира в Остине обыграла бельгийку Грит Миннен со счетом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 25-летней американки 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В финале турнира Кесслер встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Маккартни Кесслер (США, 5) — Грит Миннен (Бельгия) — 7:5, 6:4

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