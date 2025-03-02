Кесслер обыграла Миннен и вышла в финал турнира в Остине
Американская теннисистка Маккартни Кесслер в полуфинале турнира в Остине обыграла бельгийку Грит Миннен со счетом 7:5, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 25-летней американки 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.
В финале турнира Кесслер встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Маккартни Кесслер (США, 5) — Грит Миннен (Бельгия) — 7:5, 6:4
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