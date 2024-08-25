Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 01:10

Кесслер обыграла Хаддад Майю в финале турнира в Кливленде

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американская теннисистка Маккартни Кесслер победила бразильянку Беатрис Хаддад Майю в финале турнира WTA 250 в Кливленде.

Матч завершился со счетом 1:6, 6:1, 7:5. Девушки провели на корте 2 часа 7 минут.

98-я ракетка мира Кесслер выиграла первый титул в основном туре. До этой недели у 25-летней американки была одна победа на уровне WTA — в первом круге Australian Open этого года.

С понедельника Кесслер станет 63-й ракеткой мира.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Маккартни Кесслер (США, WC) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 1) — 1:6, 6:1, 7:5

Теннис
0
Читайте также
Жена Сергея Мандреко рассказала о тяжелой болезни мужа
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
Авария во время праздника, кома и 27 лет борьбы. Умер массажист чемпионского «Детройта» - Сергей Мнацаканов
Умер бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шарапова стала инвестором компании по заморозке яйцеклеток
Новости
RSS RSS
Все новости