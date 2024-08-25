Кесслер обыграла Хаддад Майю в финале турнира в Кливленде
Американская теннисистка Маккартни Кесслер победила бразильянку Беатрис Хаддад Майю в финале турнира WTA 250 в Кливленде.
Матч завершился со счетом 1:6, 6:1, 7:5. Девушки провели на корте 2 часа 7 минут.
98-я ракетка мира Кесслер выиграла первый титул в основном туре. До этой недели у 25-летней американки была одна победа на уровне WTA — в первом круге Australian Open этого года.
С понедельника Кесслер станет 63-й ракеткой мира.
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Маккартни Кесслер (США, WC) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 1) — 1:6, 6:1, 7:5
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