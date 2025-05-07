Теннис
7 мая, 16:28

Шнайдер сыграет с Доулхайд во втором круге турнира в Риме

Сергей Ярошенко

73-я ракетка мира Кэролайн Доулхайд обыграла австралийку Оливию Гадеки в первом круге турнира в Риме — 7:6 (7:5), 5:7, 6:2.

Матч продлился 2 часа 43 минуты.

Американка 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и релизовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету ее соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-поинтов из 16.

Во втором круге 26-летняя Доулхайд встретится с 13-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Кэролайн Доулхайд (США) — Оливия Гадеки (Австралия, LL) — 7:6 (7:5), 5:7, 6:2

