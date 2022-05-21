Кербер выиграла турнир в Страсбурге
Немецкая теннисистка Ангелика Кербер выиграла турнир в Страсбурге (Франция).
В финале она победила Каю Юван из Словении со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (0:7), 7:6 (7:5). Игра продолжалась 3 часа 20 минут.
Для Кербер это 14-й титул WTA в карьере.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Ангелик Кербер (Германия, 2, WC) — Кая Юван (Словения) — 7:6 (7:5), 6:7 (0:7), 7:6 (7:5)
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