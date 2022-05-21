Кербер выиграла турнир в Страсбурге

Немецкая теннисистка Ангелика Кербер выиграла турнир в Страсбурге (Франция).

В финале она победила Каю Юван из Словении со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (0:7), 7:6 (7:5). Игра продолжалась 3 часа 20 минут.

Для Кербер это 14-й титул WTA в карьере.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Ангелик Кербер (Германия, 2, WC) — Кая Юван (Словения) — 7:6 (7:5), 6:7 (0:7), 7:6 (7:5)