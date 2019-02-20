Кербер проиграла в третьем круге турнира в Дубае

Немка Ангелик Кербер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга она уступила представительнице Тайвани Си Сувэй - 7:5, 4:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

За выход в полуфинал Си Сувэй поспорит с победительницей матча Элисон Риске (США) – Каролина Плишкова (Чехия).

Дубай (ОАЭ)



Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships



Призовой фонд 2 527 250 долларов



Открытые корты, хард



Одиночный разряд



Третий круг



Си Сувэй (Тайвань) - Ангелик Кербер (Германия, 5) - 5:7, 6:4, 6:0