Кербер не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Пекине

Бывшая первая ракетка мира немка Ангелик Кербер уступила представительнице Словении Полоне Херцог во втором круге турнира в Пекине — 4:6, 2:6.

Их матч длился 1 час 18 минут. В 1/8 финала турнира Херцог сыграет с голландкой Кики Бертенс.

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Полона Херцог (Словения) — Ангелик Кербер (Германия, 10) — 6:4, 6:2