Кербер и Младенович – в третьем круге турнира в Истборне

Немка Ангелик Кербер в трех сетах одолела чешку Кристину Плишкову во втором круге турнира WTA в Истборне. В следующем раунде первая ракетка мира встретится с испанкой Ларой Арруабарреной.

Француженка Кристина Младенович победила китаянку Чжан Шуай и теперь сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой. Еще одна представительница Испании Гарбинье Мугуруса была разгромлена Барборой Стрыцовой из Чехии.

Британка Джоанна Конта взяла верх во встрече с румынкой Сораной Кирстя. Ее следующей соперницей станет Елена Остапенко из Латвии.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Aegon International Eastbourne

Призовой фонд 753 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Кербер (Германия, 1, WC) – Плишкова Кр. (Чехия) – 4:6, 6:1, 7:5

Стрыцова (Чехия) – Мугуруса (Испания, 11) – 6:1, 6:0

Младенович (Франция, 9) – Чжан Шуай (Китай) – 6:0, 6:4

Конта (Великобритания, 5) – Кирстя (Румыния, LL) – 6:2, 6:2

Пэн Шуай (Китай) - Бачински (Швейцария, 15) - 7:6 (9:7), 2:6, 6:4