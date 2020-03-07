Кенин вышла в финал турнира в Лионе и сыграет с обидчицей Касаткиной. Полуфинал длился 2,5 часа

Американка София Кенин вышла в финал турнира в Лионе. Уроженка России, «посеянная» под номером 1, одолела Элисон ван Уйтванк из Бельгии. Теннисисткам понадобилось 2 часа 30 минут и три тай-брейка.

В финале соперницей Кенин станет немка Анна-Лена Фридзам, которая взяла верх над представительницей России Дарьей Касаткиной.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

София Кенин (США, 1) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 5) — 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 7:6 (7:2)