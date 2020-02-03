Кенин возглавила чемпионскую гонку WTA

В обновленной версии чемпионской гонки WTA американка София Кенин, выигравшая Australian Open, поднялась на первую строчку. Финалистка этого турнира испанка Гарбинье Мугуруса заняла второе место.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, опустилась на восьмую позицию.

Положение на 3 февраля

1 (33). София Кенин (США) — 2110

2 (17). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1470

3 (1). Эшли Барти (Австралия) — 1251

4 (45). Симона Халеп (Румыния) — 880

5 (13). Петра Квитова (Чехия) — 615

6 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 600

7 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 590

8 (4). Екатерина Александрова (Россия) — 570

9 (85). Анетт Контавейт (Эстония) — 486

10 (88). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 486...

37 (12). Виталия Дьяченко (Россия) — 215

59 (36). Людмила Самсонова (Россия) — 149

61 (27). Вероника Куерметова (Россия) — 148

73 (103). Анна Блинкова (Россия) — 116

91 (96). Анастасия Захарова (Россия) — 100