Кенин уступила Ястремской во втором раунде турнира в Дохе
18:51
Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла американку Софию Кенин (6:3, 7:6 (7:4)) во втором раунде турнира WTA в Дохе (Катар). Кенин — победительница Australian Open 2020.
В другом матче чешка Петра Квитова обыграла испанку Карлу Суарес Наварро (4:6, 6:3, 6:0).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2020
Призовой фонд 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) — София Кенин (США, 6) — 6:3, 7:6 (7:4)
Петра Квитова (Чехия, 8) — Карла Суарес Наварро (Испания) — 4:6, 6:3, 6:0
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