Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Кенин уступила Ястремской во втором раунде турнира в Дохе

18:51
Теги:

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла американку Софию Кенин (6:3, 7:6 (7:4)) во втором раунде турнира WTA в Дохе (Катар). Кенин — победительница Australian Open 2020.

В другом матче чешка Петра Квитова обыграла испанку Карлу Суарес Наварро (4:6, 6:3, 6:0).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2020

Призовой фонд 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) — София Кенин (США, 6) — 6:3, 7:6 (7:4)

Петра Квитова (Чехия, 8) — Карла Суарес Наварро (Испания) — 4:6, 6:3, 6:0

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир