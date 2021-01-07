Кенин, Свитолина и россиянка Гасанова вышли во второй круг турнира в Абу-Даби
Россиянка Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира в Абу-Даби. Победительница квалификации одолела немку Мону Бартель — 6:2, 6:4.
Соперницей Гасановой станет третья «сеяная» чешка Каролина Плишкова, которая одолела Деспину Папамихаил из Греции.
Также во второй круг пробились первый и второй номер «посева» американка София Кенин и украинка Элина Свитолина.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 2) — Джессика Пегула (США) — 6:4, 6:3
Анастасия Гасанова (Россия, Q) — Мона Бартель (Германия) — 6:2, 6:4
Хизер Уотсон (Великобритания) — Джоди Беррейдж (Великобритания, LL) — 4:6, 6:2, 7:5
Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Деспина Папамихаил (Греция, LL) — 6:2, 7:6
Тамара Зиданшек (Словения) — Дженнифер Брэди (США, 11) — 0:6, 6:3, 6:4
Кори Гауфф (США) — Ульрике Эйкери (Норвегия) — 6:0, 6:1
Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) — Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 6:4
Ализе Корне (Франция) — Валентини Грамматикопулу (Греция, LL) — 6:2, 6:2
Бьянка Турати (Италия, Q) — Ярослава Шведова (Казахстан) — 6:1, 6:2
Каролина Мухова (Чехия, 12) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:4, 6:1
София Кенин (США, 1) — Ян Чжаосюань (Китай) — 7:6, 6:2
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю