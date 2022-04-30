Кенин снялась с Roland Garros

Американская теннисистка Софья Кенин приняла решение отказаться от участия в турнире «Большого шлема» Roland Garros. В сетке ее заменит хорватка Бернарда Пера.

23-летяя Кенин является 151-й ракеткой мира. Последние шесть ее матчей в WTA завершились поражениями.

Ранее стало известно, что российские и белорусские теннисисты смогут выступить на турнире, но только в нейтральном статусе. Ранее они не были допущены до участия в Уимблдоне.

Напомним, открытый чемпионат Франции по теннису пройдtт с 22 мая по 5 июня.