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Сегодня, 00:53

Кенин снялась с Roland Garros

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американская теннисистка Софья Кенин приняла решение отказаться от участия в турнире «Большого шлема» Roland Garros. В сетке ее заменит хорватка Бернарда Пера.

23-летяя Кенин является 151-й ракеткой мира. Последние шесть ее матчей в WTA завершились поражениями.

Ранее стало известно, что российские и белорусские теннисисты смогут выступить на турнире, но только в нейтральном статусе. Ранее они не были допущены до участия в Уимблдоне.

Напомним, открытый чемпионат Франции по теннису пройдtт с 22 мая по 5 июня.

Российские и&nbsp;белорусские теннисисты смогут выступить на&nbsp;Открытом чемпионате Франции 2022 года. Российским теннисистам разрешили участвовать в Открытом чемпионате Франции

Теннис
Roland Garros
София Кенин
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