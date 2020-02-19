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Кенин расплакалась после поражения от Рыбакиной на турнире в Дубае

10:32
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Американская теннисистка София Кенин в первом круге турнира в Дубае уступила Еленой Рыбакиной из Казахстана со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 3:6.

Как сообщает Yahoo Sports, чемпионка Australian Open расплакалась после поражения.

— Я очень расстроена этим поражением, — сказала Кенин после игры. — Если бы я была столь жесткой с самой собой, но никогда не добилась бы хороших результатов. Мне нужно быть строгой по отношению к себе, делать то, что хочу, и играть так, как хочу.

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