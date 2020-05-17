Кенин пожертвовала более тысячи бутылок с водой в пользу одной из больниц Нью-Йорка
11:43
Американская теннисистка София Кенин стала участницей благотворительной акции, сообщает AP.
Спортсменка пожертвовала более одной тысячи бутылок с очищенной водой одной из больниц Нью-Йорка, который является лидером по числу выявленных случаев коронавируса в США.
Всего в стране заболели 1 507 773 человек. Скончались уже 90 113 жителей США.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
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