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Кенин пожертвовала более тысячи бутылок с водой в пользу одной из больниц Нью-Йорка

11:43
София Кенин. Фото Reuters
София Кенин. Фото Reuters
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Американская теннисистка София Кенин стала участницей благотворительной акции, сообщает AP.

Спортсменка пожертвовала более одной тысячи бутылок с очищенной водой одной из больниц Нью-Йорка, который является лидером по числу выявленных случаев коронавируса в США.

Всего в стране заболели 1 507 773 человек. Скончались уже 90 113 жителей США.

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