Кенин пожертвовала более тысячи бутылок с водой в пользу одной из больниц Нью-Йорка

Американская теннисистка София Кенин стала участницей благотворительной акции, сообщает AP.

Спортсменка пожертвовала более одной тысячи бутылок с очищенной водой одной из больниц Нью-Йорка, который является лидером по числу выявленных случаев коронавируса в США.

Всего в стране заболели 1 507 773 человек. Скончались уже 90 113 жителей США.