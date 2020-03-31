Кенин показала свою тренировку во время карантина

Американская теннисистка София Кенин опубликовала в Twitter видео со своей тренировкой во время карантина.

— Пытаюсь находить время, чтобы тренироваться, когда это возможно, выжать максимум из этой безумной ситуации, — подписала Кенин видео.

В текущем рейтинге WTA Кенин занимает четвертое место.

Trying to find the time to practice whenever it's possible.. making the best out of this crazy situation pic.twitter.com/ZdH58gAEeL — Sofia Kenin (@SofiaKenin) March 30, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76. Из-за угрозы распространения вируса практически все соревнования в мире были отменены.