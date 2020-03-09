Обновлен рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). На четвертую позицию поднялась американка София Кенин, выигравшая турнир в Лионе (Франция). Украинка Элина Свитолина, победившая на соревнованиях в Монтеррее (Мексика) переместилась на пятое место.

Рейтинг WTA на 9 марта

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

4 (5). София Кенин (США) — 4590

5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4580

6 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

7 (6). Кики Бертенс (Голландия) — 4335

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915

10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3625...

27 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1775

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540

32 (32). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527

40 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1373

61 (60). Анна Блинкова (Россия) — 969

66 (73). Дарья Касаткина (Россия) — 905

84 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 759