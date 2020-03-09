Кенин поднялась на четвертое место в рейтинге WTA, Свитолина — на пятое
Обновлен рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). На четвертую позицию поднялась американка София Кенин, выигравшая турнир в Лионе (Франция). Украинка Элина Свитолина, победившая на соревнованиях в Монтеррее (Мексика) переместилась на пятое место.
Рейтинг WTA на 9 марта
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
4 (5). София Кенин (США) — 4590
5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4580
6 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
7 (6). Кики Бертенс (Голландия) — 4335
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3625...
27 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1775
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540
32 (32). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527
40 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1373
61 (60). Анна Блинкова (Россия) — 969
66 (73). Дарья Касаткина (Россия) — 905
84 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 759