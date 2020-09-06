Кенин обыграла Жабер и вышла в 1/8 финала US Open

Американская теннисистка София Кенин в матче третьего круга US Open обыграла Онс Жабер со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча длилась 1 час 41 минуту. Четвертая ракетка мира не сделала ни одной подачи навылет, совершила 5 двойных ошибок и взяла 3 брейк-пойнта из 5. Жабер сделала 10 эйсов, совершила 3 двойные ошибки и взяла 4 брейк-пойнта из 7.

В 1/8 финала Кенин встретится с бельгийкой Элизой Мертенс.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Онс Жабер (Тунис) — София Кенин (США, 4) — 6:7 (4:7), 3:6