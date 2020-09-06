Кенин обыграла Жабер и вышла в 1/8 финала US Open
05:31
Американская теннисистка София Кенин в матче третьего круга US Open обыграла Онс Жабер со счетом 7:6 (7:4), 6:3.
Встреча длилась 1 час 41 минуту. Четвертая ракетка мира не сделала ни одной подачи навылет, совершила 5 двойных ошибок и взяла 3 брейк-пойнта из 5. Жабер сделала 10 эйсов, совершила 3 двойные ошибки и взяла 4 брейк-пойнта из 7.
В 1/8 финала Кенин встретится с бельгийкой Элизой Мертенс.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Онс Жабер (Тунис) — София Кенин (США, 4) — 6:7 (4:7), 3:6