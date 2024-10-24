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Сегодня, 08:46

Кенин обыграла Таусон и вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка София Кенин во втором круге турнира в Токио обыграла датчанку Клару Таусон со счетом 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. На счету 25-летней американки 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Кенин встретится с победительницей матча Маккартни Кесслер (США) — Дарья Касаткина (Россия).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

София Кенин (США, WC) — Клара Таусон (Дания, LL) — 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (8:6)

София Кенин
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