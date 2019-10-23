Кенин обыграла Риске на WTA Elite Trophy

В матч группового этапа турнира WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) американка София Кенин обыграла свою соотечественницу Элисон Риске (6:4, 6:4).

Матч продолжался один час и 15 минут. Для соперниц это был первый матч на турнире.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 419 844 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа «Камелия»

София Кенин (США, 2) — Элисон Риске (США, 7) — 6:4, 6:4