Кенин не смогла пробиться в третий круг турнира в Чарльстоне
22:53
Победительница Australian Open-2020, американская теннисистка София Кенин во втором круге турнира в Чарльстоне уступила соотечественнице Лорен Дэвис со счетом 6:4, 3:6, 4:6.
Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Кенин сделала 3 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов.
В третьем круге Дэвис встретится с победительницей матча Коко Гауфф (США) — Людмила Самсонова (Россия).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Лорен Дэвис (США) — София Кенин (США, 2) — 4:6, 6:3, 6:4
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