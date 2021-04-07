Кенин не смогла пробиться в третий круг турнира в Чарльстоне

Победительница Australian Open-2020, американская теннисистка София Кенин во втором круге турнира в Чарльстоне уступила соотечественнице Лорен Дэвис со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Кенин сделала 3 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов.

В третьем круге Дэвис встретится с победительницей матча Коко Гауфф (США) — Людмила Самсонова (Россия).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Лорен Дэвис (США) — София Кенин (США, 2) — 4:6, 6:3, 6:4