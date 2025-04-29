Кудерметова и Мертенс стали полуфиналистками парного турнира в Мадриде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде.
В четвертьфинале спортсменки нанесли поражение американке Софии Кенин и украинке Людмиле Киченок — 6:3, 6:1. Встреча длилась 1 час 3 минуты.
Следующими соперницами Кудерметовой и Мертенс станут Виктория Азаренко из Белоруссии и Эшлин Крюгер из США.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — София Кенин/Людмила Киченок (США/Украина, 8) — 6:3, 6:1
