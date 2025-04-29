Теннис
29 апреля, 22:34

Кудерметова и Мертенс стали полуфиналистками парного турнира в Мадриде

Алина Савинова

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде.

В четвертьфинале спортсменки нанесли поражение американке Софии Кенин и украинке Людмиле Киченок — 6:3, 6:1. Встреча длилась 1 час 3 минуты.

Следующими соперницами Кудерметовой и Мертенс станут Виктория Азаренко из Белоруссии и Эшлин Крюгер из США.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — София Кенин/Людмила Киченок (США/Украина, 8) — 6:3, 6:1

