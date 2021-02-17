Кенин через несколько дней после поражения на турнире в Мельбурне удалили аппендикс

Американская теннисистка София Кенин рассказала о том, что ей удалили аппендикс.

«15 февраля я обратилась к врачу турнира с острой болью в животе, после чего отправилась в больницу для дальнейшего обследования. После завершения моей компьютерной томографии был диагностирован острый аппендицит. Мне пришлось перенести операцию, так что мне удалили аппендикс в Ричмонде. Операция прошла успешно и без осложнений. Сейчас я пытаюсь восстановиться и справиться с болью.

К сожалению, я не смогу играть несколько недель, мне нужно взять перерыв, чтобы восстановиться, поэтому я снялась с моих следующих турниров. Я хочу поблагодарить всех сотрудников больницы за заботу обо мне, а также медперсонал АО за помощь», — написала Кенин в Instagram.

Победительница Australian Open-2020 вылетела из второго раунда турнира, уступив эстонке Кайе Канепи. После этого 14 февраля на турнире в Мельбурне американка уступила в первом раунде австралийке Оливии Кадеки.