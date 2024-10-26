Кенин обыграла Бултер и вышла в финал турнира в Токио

Американская теннисистка София Кенин в полуфинале турнира в Токио обыграла британку Кэти Бултер со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету 25-летней американки эйс и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Последний раз Кенин выходила в финал турнира WTA в Сан-Диего в сентябре 2023 года.

В финале Кенин встретится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Диана Шнайдер (Россия).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

София Кенин (США, WC) — Кэти Бултер (Великобритания, 9) — 6:4, 6:4