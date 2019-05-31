Кажется, Дьяченко понравились статьи о ее мускулатуре. Видео

Российская теннисистка Виталия Дьяченко с юмором отреагировала на статьи, посвященные ее мускулатуре. Сразу на двух австралийских ресурсах после ее выступления на Roland Garros появились статьи, посвященные накачанным рукам спортсменки.

"Перед превращением в супергероя", - написала Дьяченко в Твиттере, выложив видео, на котором она целует свои бицепсы.