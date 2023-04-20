Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 23:18

Рыбакина снялась во втором сете матча с Хаддад Майя на турнире в Штутгарте

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на отказе проиграла бразильянке Беатрис Хаддад Майя во втором круге турнира WTA в Штутгарте — 1:6, 1:3.

В следующем матче Хаддад Майя сыграет с туниской Онс Жабер.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 780 637 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — 6:1, 3:1 отказ 2-го игрока

Теннис
Елена Рыбакина
0
Читайте также
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
Российский нападающий впервые забил в плей-офф. И это в 34 года!
Российские силы подошли вплотную к железнодорожной станции в Артемовске
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
Песков назвал одной из целей спецоперации недопущение вступления Украины в НАТО
В Москве произошла массовая драка с участием 20 подростков
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Потапова сыграет с Гарсией в четвертьфинале турнира в Штутгарте
Новости
RSS RSS
Все новости