Рыбакина снялась во втором сете матча с Хаддад Майя на турнире в Штутгарте
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на отказе проиграла бразильянке Беатрис Хаддад Майя во втором круге турнира WTA в Штутгарте — 1:6, 1:3.
В следующем матче Хаддад Майя сыграет с туниской Онс Жабер.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 780 637 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — 6:1, 3:1 отказ 2-го игрока
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