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Рыбакина после поражения на старте Итогового турнира: «По крайней мере у меня есть фото с Неймаром»

Алина Савинова
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Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отреагировала на поражение на старте Итогового турнира WTA.

В первом матче 25-летняя спортсменка уступила итальянке Ясмин Паолини со счетом 6:7 (5:7), 4:6.

«Ну, по крайней мере у меня есть фото с Неймаром», — написала Рыбакина в своих соцсетях, опубликовав совместные снимки с футболистом.

Елена Рыбакина и Ясмин Паолини с Неймаром.
Фото соцсети

Ранее Неймар поделился впечатлениями от встречи с белоруской Ариной Соболенко на Итоговом турнире.

Рыбакина 4 ноября сыграет с Соболенко, Паолини в этот же день встретится с китаянкой Циньвэнь Чжэн.

Теннис
Елена Рыбакина
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