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Рыбакина — о сотрудничестве с Иванишевичем: «Он великий чемпион и обладает очень большим опытом»

Алина Савинова
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что с нетерпением ждет начала сотрудничества с хорватским специалистом Гораном Иванишевичем.

В пятницу, 1 ноября, стало известно, что 5-я ракетка мира и Иванишевич начнут работать вместе в межсезонье.

«Очень жду этого партнерства. Он великий чемпион и обладает очень большим опытом. Мы связались через агентов и решили начать работать вместе. Мне определенно хотелось с ним поработать. Я уверена, что ему тоже, раз он согласился. Для меня это очень интересно. Я хочу учиться. Я очень счастлива. Посмотрим, что мы сможем сделать вместе», — сказала Рыбакина на пресс-конференции перед Итоговым турниром WTA.

В марте этого года хорват прекратил сотрудничество с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем. Рыбакина в августе, перед стартом US Open, рассталась с тренером Стефано Вуковым, с которым работала на протяжении пяти лет.

Теннис
Елена Рыбакина
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